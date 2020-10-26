Вашингтон, 26 октября, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Тест на коронавирус вице-президента США Майка Пенса показал негативный результат, 26 октября передает Fox News.

(сс) Gage Skidmore Майк Пенс

«Результаты анализов на COVID-19, проведенных сегодня утром у вице-президента Пенса и второй леди, отрицательны» , — сказано в заявлении офиса Пенса.

Интерес к состоянию здоровья Пенса связан с тем, что ранее несколько сотрудников его офиса заболели COVID-19.

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