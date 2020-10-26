Москва, 26 октября, 2020, 18:31 — ИА Регнум. Водители наземного общественного транспорта в Москве не имеют права высаживать пассажиров даже на основании карантинных мер, введённых из-за коронавируса. Об этом сообщается 26 октября в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Водитель автобуса в маске

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Таким образом в департаменте прокомментировали появившуюся в сети информацию о том, что в некоторых регионах водители наземного транспорта высаживают пожилых людей под предлогом действующих для них ограничений.

«Что касается Москвы, у водителей ГУП «Мосгортранс» нет полномочий высаживать людей из автобуса — это запрещено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главная задача водителя заключается в безопасной и комфортной перевозке пассажиров, при этом он даже не вправе покидать кабину, если речь не идёт об экстренной ситуации.

В департаменте также напомнили, что с 20 марта контакты водителей и пассажиров в общественном транспорте столицы максимально ограничены, приостановлена продажа билетов водителями.

«Эта мера помогает защитить здоровье наших сотрудников и минимизировать отвлекающие факторы», — отмечается в комментарии.