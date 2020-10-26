Москва, 26 октября, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Об этом 26 октября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с руководством Государственной думы и главами фракций.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин и Михаил Мишустин

«Регионы, где демографическая ситуация столь непроста… по инициативе президента и при вашей поддержке был принят целый ряд решений: в том числе и соответствующие выплаты для детей с трёх до семи лет, соответствующее увеличение материнского капитала, и в том числе и софинансирование с этими регионами выплат за третьего и последующих детей», — заявил Мишустин.

По его словам, всё это в совокупности с различными программами, в том числе и по поддержке непростой социально-экономической ситуации в регионах позволит улучшить ситуацию.

«Мы, несмотря на то, что доходы упали, сохранили в диалоге с Государственной думой, соответствующую сумму расходов для бюджетной обеспеченности наших регионов: она составляет 718 млрд рублей», — добавил он.

В то же время Мишустин поддержал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина пристальнее рассмотреть проблемы бюджетной обеспеченности регионов и различные меры поддержки, например, связанные с расширением сельской ипотеки. Особое значение играет поддержка регионов с высокой естественной убылью населения.

«Я надеюсь, мы в диалоге посмотрим, что ещё можно сделать. Поддерживается создание рабочей группы. Здесь мы будем ждать от вас соответствующих предложений, и от правительства также, вице-премьеров, министров попросим в ней поучаствовать», — подчеркнул премьер-министр.

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