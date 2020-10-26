Минск, 26 октября, 2020, 17:22 — ИА Регнум. Информация о том, что в ходе протестов в Белоруссии от пулевого ранения погиб студент, является фейком, сообщили 26 октября в пресс-службе белорусского минздрава.

ИА REGNUM Протесты в Белоруссии. Октябрь

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"Официально сообщаем, что информация, распространяемая в сети интернет, о гибели студента БНТУ (Белорусского национального технического университета. — Прим. ИА REGNUM) от пулевого ранения является фейком», — сообщили в минзрдраве.

Белорусское ведомство пояснило, что в медицинские учреждения страны не поступал такой гражданин.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о гибели от пулевого ранения студента III курса БНТУ, который был ранен близ площади Якуба Коласа во время протестов.