Вашингтон, 26 октября, 2020, 16:57 — ИА Регнум. В США за последние сутки зафиксировано 60 789 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 26 октября Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

Медсестра с больным COVID-19

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Как сообщается, всего за период с начала эпидемии в стране выявлено уже 8 638 127 инфицированных коронавирусом, число подтверждённых летальных исходов достигло 225 239.

Напомним, накануне в Соединённых Штатах был зафиксирован рекордный прирост инфицированных — 83 757 новых случаев за сутки.