Москва, 26 октября, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Общий соматический статус оказывает сильное влияние на течение коронавирусной инфекции. Об этом 26 октября заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый на телеканале «Россия 24».

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«У каждого человека свой индивидуальный, неповторимый иммунный статус. И этим всё объясняется. У кого-то будет более выраженная реакция и клинические проявления соответственно. У кого-то менее. Так же и с течением коронавирусной инфекции», — заявил Круглый.

«Общий соматический статус тоже влияет на течение коронавирусной инфекции, это абсолютно доказано. Всем известно уже за это время, что есть факторы риска — это мужской пол, излишний вес, сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет и другие. Это всё абсолютно объяснимо», — указал он.