Ереван, 26 октября, 2020, 16:07 — ИА Регнум. На юго-востоке Нагорного Карабаха идут тяжёлые бои, написал 26 октября официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.

Artsakh Defence Army Бои в Карабахе

ИА REGNUM)». Ованнисян «Тяжёлые бои на юго-востоке Арцаха (Нагорный Карабах. — Прим.)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 26 октября в Нагорном Карабахе действует режим перемирия — третьего по счёту. Первое было объявлено с 10 октября, второе — с 17 октября.