Москва, 26 октября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Иммунная система каждого человека индивидуальна и может по-разному реагировать на введение антигенов. Об этом 26 октября заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"Каждый человек по-разному реагирует на введение небольшого количество антигена, если говорить о прививке. Вводится какое-то количество антигенов, то есть «ослабленного» вируса, можно так сказать. И у каждого человека по-разному возникает иммунный ответ. Тем самым бывают разные клинические проявления», — заявил Круглый.

«У одних, бывает, особенно после второй прививки, дозы вакцины, возникает реакция. У кого-то сильнее, у кого-то слабее, это всё индивидуальная, естественная реакция организма», — подчеркнул он.

По его словам, разница в реакции на вакцину носит ту же природу, что и на коронавирусную инфекцию как таковую.

«Это индивидуальная реакция каждого человека, так же как и при попадании вируса», — указал Круглый.