Москва, 26 октября, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Помимо традиционных факторов, определяющих уровень безработицы в России, коронавирусная инфекция и вызванная ею пандемия продолжают оказывать негативное влияние на уровень занятости населения в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин ВШУФ Валерий Корнейчук.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

«Многие компании и частные предприниматели не пережили локдаун. На сегодняшний день уровень безработицы уже превышает 10% в 13 субъектах Российской Федерации.

По сравнению с предыдущим годом, когда таких субъектов было шесть, рост количества регионов с уровнем безработицы более 10% от числа занятых составил 217% и более чем в два раза превысил уровень 2019 года.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Ингушетии, где уровень безработицы составляет 30,7%, в Туве — 22,3%, в Чечне — 21,7%, в Северной Осетии — 16,3% и в Дагестане — 16,1%. В число регионов с безработицей выше 10% вошла и Республика Хакасия.

Эти регионы относятся к так называемым регионам с высокими темпами прироста населения, где имеющееся количество рабочих мест не может обеспечить занятость.

Наблюдающийся рост безработицы определяется в первую очередь негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции. По этой причине многие компании не смогли продолжать свою деятельность и были вынуждены закрыться.

Среди причин сокращения рабочих мест можно назвать также уменьшение спроса на многие товары, снижение экспорта товаров и услуг, уменьшение доли производства и связанное с ним сокращение сопутствующих услуг, закрытие отделений, филиалов и представительств иностранных компаний из-за политики увеличения санкций.

В ряде субъектов Российской Федерации уровень безработицы продолжает оставаться достаточно низким. Среди таких регионов Ямало-Ненецкий автономный округ (2,5%), Москва (2,7%), Ханты-Мансийский автономный округ (3,2%), Санкт-Петербург (3,6%) и Камчатский край (3,6%).

В этих субъектах Федерации власти регионов предпринимают определенные меры, способствующие сохранению занятости населения в условиях пандемии коронавируса.

В ближайшее время уровень безработицы по Российской Федерации будет незначительно увеличиваться», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России в два раза выросло количество регионов с уровнем безработицы 10% и выше.

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