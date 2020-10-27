Токио, 27 октября, 2020, 05:18 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, похоже, не собирается сворачивать с курса на милитаризацию, проложенного еще его предшественником Синдзо Абэ.Какие новые шаги в сторону наращивания военной мощи предпринял Токио, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Усилиями предыдущего премьер-министра Японии Синдзо Абэ «мирная» 9-я статья японской конституции оказалась не более чем благопожеланием, не имеющем ничего общего с реальным положением дел. Японские «силы самообороны» уже превращены в одну из самых оснащенных армий на планете, а новые подводные лодки, первая из которых недавно была спущена на воду, только продолжат тенденцию на преодоление той «ненормальности», по словам Абэ, когда страна решила не иметь армии.

Никаких слов критики по поводу японской милитаризации не прозвучало из уст преемника Абэ Ёсихидэ Суга, а это значит, что японским налогоплательщикам придется и дальше раскошеливаться на дорогостоящую военную технику. Чем именно, кроме цены, замечательна новая подводная лодка японского ВМФ?

Читайте статью Анатолия Кошкина «На верфях Японии вновь строятся авианосцы и ударные подводные лодки».