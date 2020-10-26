Москва, 26 октября, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Не менее половины выпускников школ должны быть обеспечены бюджетными местами в вузах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

«Достижение указанной цели будет осуществляться по следующим направлениям: обеспечение бюджетными местами для очного обучения по программам бакалавриата и специалитета не менее половины всех выпускников школ», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что сегодня число бюджетных мест в вузах по этим направлениям составляет 358,8 тысячи, а к 2030 году их должно быть 480,2 тысячи.