Нижний Новгород, 26 октября, 2020, 12:35 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 26 октября выявили 1980 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 1999 случаях заражения SARS-CoV-2, что стало очередным «рекордным» показателем суточного прироста зараженных с начала пандемии. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 199 299 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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Так, в Нижегородской области выявили 376 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 200, в Саратовской области — 187, в Оренбургской области — 174, в Пензенской области — 169, в Пермском крае — 155, в Самарской области — 148, в Кировской области — 143, в Удмуртии — 126, в Башкирии — 83, в Мордовии — 66, в Чувашии — 56, в Марий Эл — 52, в Татарии — 45.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 39 636 случаев, в Ульяновской области — 19 778, в Саратовской области — 19 539, в Оренбургской области — 16 683, в Самарской области — 15 146, в Пензенской области — 14 412, в Пермском крае — 12 734, в Кировской области — 11 169, в Башкирии — 10 330, в Чувашии — 9606, в Удмуртии — 8263, в Татарии — 8190, в Мордовии — 7924, в Марий Эл — 5889.

Полностью выздоровели 155 896 жителей округа, за последние сутки выписаны 740 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 2717 человек, за минувшие сутки скончались 30 жителей Поволжья, накануне сообщалось также о 34 летальных случаях в округе.

За вычетом выздоровевших и умерших, в настоящее время активными носителями коронавируса в Поволжье являются 40 686 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 12 октября суточный прирост числа зараженных превысил 1,5 тыс. человек. 14 октября было выявлено более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 18 октября — более 1,7 тыс. случаев, 20 октября — более 1,8 тыс. случаев. 23 октября впервые с начала наблюдений в Поволжье выявили более 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 октября в России подтверждено 1 531 224 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 17 347 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1 146 096 жителей России, за сутки выписаны 7574 человека. 26 269 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 219 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 358 859 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 9554 человека.