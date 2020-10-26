Москва, 26 октября, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Заявление главного инфекциониста Минздрава России профессора Сеченовского университета Владимира Чуланова, согласно которому ношение перчаток для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции является неэффективным, может стать основанием для увольнения его с занимаемой должности. Об этом 26 октября рассказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Онищенко

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По словам парламентария, Чуланов был его подчиненным. Онищенко также выразил непонимание относительно того, почему именно он стал главным инфекционистом Минздрава РФ.

«Тут один господин почему-то начал вдруг, заявил, что глупость носить перчатки. Причем так называемый главный инфекционист. Я не знаю, почему господин Мурашко назначил его главным инфекционистом. Некто Чуланов. Он никогда не был инфекционистом. Он никогда не стоял у постели больного. Вдруг я узнаю, что он главный инфекционист. Он у меня в Институте эпидемиологии работал. И он вдруг как главный инфекционист Минздрава заявляет на всю страну: не носите перчатки, это глупость. Вы извините меня: за это с работы надо увольнять. Надо нести ответственность за свои высказывания», — сказал Онищенко.