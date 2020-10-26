Токио, 26 октября, 2020, 12:21 — ИА Регнум. «Точку» в курильском вопросе должна поставить Россия, а не Япония, и такой точкой мог бы статьотказ от вредной идеи заключения с Японией так называемого «мирного договора», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 26 октября, комментируя высказывания премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Как сообщалось ранее, Суга заявил, что намерен«поставить точку» впереговорах о южной части Курильских островов ичто он будетстремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, в том числе кподписанию мирного договора.

« К заявлению премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги о намерении «поставить точку в переговорах о южной части Курил» можно, конечно, отнестись как к ритуалу: приходит новый премьер, и он должен сказать это или нечто подобное. Это ритуал и есть, но не только ритуал: это декларация о намерениях, своего рода присяга.

Нас, естественно, претензия на наши земли, на пересмотр итогов Второй мировой войны устраивать не может, но нам придётся с ней сосуществовать. Рвать отношения с Японией никто не собирается; отдавать земли тоже — надеюсь.

Эта ситуация вновь просто тычет нас носом в понимание того, какой бедой является ослабление страны и недальновидность её руководителей. Да, в 1956 году СССР обещал после признания Японией итогов Второй мировой войны передать ей в качестве жеста доброй воли два острова на южном окончании Курил. Сделано это было, однако, в иной, чем сегодня, ситуации, когда Япония не обладала реальной военной мощью, как сейчас, а США еще не получили бессрочного права иметь постоянные военные базы на японской территории, которым они обладают с 1960 года . Во- вторых, сделано это было другой страной: мощной, находящейся на экономическом и культурно-историческом подъёме. Все обещания, которые давали японцам Горбачёв и Ельцин, из другой, как говорится, оперы: это следствие слабости, несостоятельности — и государственной, и личной.

С этим следствием, к сожалению, как мне это видится, придётся жить не только моему и следующему поколению, но и тем, кому сегодня двадцать — тридцать лет. Разве что Владимир Путин наберётся силы и мудрости поставить в этом вопросе точку. Но для этого, во-первых, наша страна должна прибавить во всех смыслах, и, во-вторых, сам лидер должен сбросить гнёт горбачевско-ельцинского подхода к этой проблеме. Ссылки на российско-японскую декларацию 1956 года, как я уже сказал, в данном случае неадекватны. К сказанному по этому поводу выше добавлю такую мысль: мало ли было обязательств, которые взял на себя в 1950-е и 1960-е годы СССР (перед африканскими странами, Кубой, Вьетнамом) — мы разве пытаемся хранить им верность?

Показателем того, что нынешнее руководство нашей страны поставит правильную точку в вопросе о южной части Курил и не оставит эту проблему в тяжёлое наследие потомкам, для меня лично явился бы отказ от вредной идеи заключения с Японией так называемого «мирного договора». Такой необходимости не существует, такого договора у нас нет даже с Германией.