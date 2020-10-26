Санкт-Петербург, 26 октября, 2020, 11:23 — ИА Регнум. В Петербурге более 20 тысяч пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией проходят лечение на дому. При этом расширяются возможности тестирования на наличие вируса и проверки на КТ для амбулаторных пациентов. Об этом 26 октября сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Gov.spb.ru Дмитрий Лисовец

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Чиновник объяснил, в каком порядке берутся анализы на коронавирус у лиц, имеющих симптомы ОРВИ.

«При наличии клинической картины респираторной инфекции в обязательном порядке будет произведен забор мазков на коронавирус. У лиц, контактировавших с больным с подтвержденным СОVID-19, но не имеющих симптомов, мазки берутся на 8−10 день с момента последнего контакта. Если симптомы есть — немедленно», — рассказал глава комздрава на своей странице в соцсети.

По словам Дмитрия Лисовца, «в городе сохраняется дефицит возможностей лабораторного обследования». Сейчас идет работа по увеличению количества соответствующих лабораторий и их мощности.

Для обследования заболевших на предмет поражения лёгких, характерного для ковида, в Петербурге в ближайшие дни с пяти до восьми увеличится число центров КТ для амбулаторных пациентов.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21 663 человека. За сутки подтверждено 715 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии выявлено 57 515 случаев заражения. От болезни COVID-19 умерли 3627 человек. Выздоровели 36 430 человек.