Санкт-Петербург, 26 октября, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В общественном транспорте Санкт-Петербурга с 26 октября работают 18 мобильных групп по проверке соблюдения обязательного масочного режима. Нарушителей режима будут штрафовать и удалять из салонов. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в автобусе в Санкт-Петербурге

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Напомним, все пассажиры метро, автобусов, троллейбусов, трамваев, маршруток и такси обязаны носить маски на протяжении всей поездки. Средства индивидуальной защиты обязательны при посещении покупателями и клиентами организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на вокзалах, в аэропорту, на остановках и станциях общественного транспорта.

«Рейды проводятся во всех районах города. В случае выявления в транспорте пассажиров без гигиенических масок и перчаток, таким пассажирам будет выписан штраф и их обязуют покинуть салон автобуса, троллейбуса или трамвая <…> В метро пассажиров без средств индивидуальной защиты перестанут пускать» — отметили в комтрансе Петербурга.

В средстве общественного транспорта без маски может находиться только водитель, в кабине, отделенной от пассажирского салона, если он не продаёт билеты. Водители и пассажиры такси в обязательном порядке должны использовать маски и перчатки.

«Сотрудники пассажирских транспортных предприятий, не соблюдающие «масочный режим», будут отстраняться от работы, независимо от выполняемых ими функций», — предупредил председатель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков.

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Напомним, за 25 октября в Петербурге зафиксировано 715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выялено 57 515 случаев заражения. От COVID-19 скончались 3627 человек. Выздоровели 36 430 человек.