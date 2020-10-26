Москва, 26 октября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 219 человек. Об этом 26 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Феликс Йеневайн. Чума

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"Зафиксировано 219 летальных исходов», — говорится в информации.

Это на десять человек меньше, чем сутками ранее, когда скончались 229 человек.

Всего за время пандемии в России от коронавирусной инфекции умерли 26 269 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 17 347 случаев заражения коронавирусом, что является очередным «рекордом».