Екатеринбург, 26 октября, 2020, 10:38 — ИА Регнум. Даже переболевшие новой коронавирусной инфекцией граждане должны носить медицинскую маску, заявил профессор Уральского государственного медицинского университета Виктор Романенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

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Романенко уточнил, что тема иммунитета от COVID-19 у переболевших людей до сих пор не изучена. Однако такие граждане обязаны носить маску.

«Среди них всегда будет 10−15% тех, у кого не выработались антитела или просто антитела не достигли защитного уровня», — уточнил врач.

Кроме того, некоторые люди могут вылечиться, но оставаться носителями коронавируса в течение нескольких месяцев, добавил профессор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге выкинули пожилого пассажира из автобуса из-за отказа носить маску.