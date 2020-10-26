Санкт-Петербург, 26 октября, 2020, 10:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге во время очередного рейда на вокзалах города было установлено, что лишь 10% пассажиров не надевают защитные маски. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» .

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в масках выходят из электрички

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Рейд по соблюдению масочного режима в период пандемии коронавируса провели сотрудники СЗППК совместно с представителями Роспортебнадзора и Управления на транспорте МВД России на Балтийском, Витебском и Финляндском вокзалах.

Проверка показала, что большинство пассажиров — порядка 90% — соблюдают меры предосторожности. С остальными 10% проводится разъяснительная работа на предмет соблюдения противоэпидемических норм и ответственности, предусмотренной за их нарушение.

«Проверки по контролю масочного режима пройдут также 28 октября на Московском вокзале и 30 октября на Ладожском вокзале», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, в конце прошлой недели надзорные органы провели рейд по соблюдению масочного режима в пригородных поездах сообщением Санкт-Петербург — Луга — Санкт-Петербург. В результате было выявлено 15 административных правонарушений.

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