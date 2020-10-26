Екатеринбург, 26 октября, 2020, 08:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пассажир без маски не смог уехать автобусом. Его вытолкали из салона на улицу, пишут СМИ.

Николай Пимоненко. Жертва фанатизма (фрагмент). 1899

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По данным Е1.ru, инцидент произошёл на остановке «Новомосковская». Гражданин отказывался надеть маску, из-за чего водитель не мог продолжить движение автобуса. В итоге один из пассажиров вытолкал его на улицу и автобус уехал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в общественном транспорте города уже возникали подобные скандалы. А глава Екатеринбурга Александр Высокинский в одном из интервью поддержал пассажиров, которые требуют от других надевать маски.