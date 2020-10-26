Дело на 1,4 миллиарда: завершён спор «Северстали» с Росрезервом
Москва, 26 октября, 2020, 03:11 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск ПАО «Северсталь» и взыскал более 1,403 млрд рублей долга и 75 млн рублей неустойки по контракту с ФГБУ «Резерв-поставка» Росрезерва. Изначально истец просил более 1,614 млрд рублей, но суд удовлетворил претензии частично. Вердикт может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.
В основе дела лежал договор на поставку продукции от 5 апреля 2018 года. Так как ФГБУ «Резерв-поставка» Росрезерва «обязательства по оплате не исполнил», поставки были приостановлены.
Сроки оплаты были снова нарушены, что и стало основанием для обращения в суд.
Судья взыскал в пользу «Северстали» задолженность в размере 1 403 426 747 рублей 97 копеек, неустойку в размере 75 735 235 рублей 7 копеек, а также «неустойку