Вашингтон, 25 октября, 2020, 22:02 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе «лёгким случаем», пообещав «с лёгкостью» добиться мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге – все новости»

«Мы разберемся с этим. Я называю это «легкий случай». Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу. Армения. Почему нет? Это легко, если знаешь, что делаешь», — сказал он в ходе митинга в штате Нью-Гэмпшир 25 октября.

Американский лидер добавил, что Вашингтон работает над мирным урегулированием между Баку и Ереваном.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября затяжной карабахский конфликт перешёл в стадию военных действий между Азербайджаном и Арменией. 10 октября вступило в силу соглашение о режиме прекращения огня, достигнутое по итогам переговоров в Москве. Однако вскоре стало известно о возобновлении военных действий.

На протяжении дня 24 октября, а также в ночь на 25 октября военные действия велись с разной интенсивностью на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях.