Екатеринбург, 25 октября, 2020, 19:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники Росздравнадзора проверят работу службы скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Pulux11 Скорая Помощь

Соответствующее поручение дал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Других сведений в официальном сообщении нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре скорая помощь города столкнулась с пиковой нагрузкой. Об этом заявлял журналистам главный врач службы Игорь Пушкарёв.