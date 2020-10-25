Минск, 25 октября, 2020, 19:27 — ИА Регнум. В Минске сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства против протестующих, сообщила 25 октября официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

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"Правоохранительные органы применили спецсредства против протестующих вблизи Центрального РУВД по улице Орловской для пресечения противоправных действий», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня последний день так называемого «народного ультиматума», выдвинутого представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В случае невыполнения ультиматума, с завтрашнего дня оппозиция анонсировала начало «национальной забастовки».