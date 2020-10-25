Минск, 25 октября, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Дестяки человек, которые не согласны с итогами президентских выборов в Белоруссии, были задержаны в ходе протестных митингов под общим названием «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Об этом 25 октября сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

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По информации правозащитников, всего на территории страны сотрудники правоохранительных органов задержали 66 человек, некоторых из них уже отпустили.

Ранее сообщалось о задержании в Белоруссии более 30 митингующих.

Как передавало ИА REGNUM, очередные акции протеста, организованные оппозиционными силами, проходят 25 октября в Минске и других городах Белоруссии.

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