Берлин, 25 октября, 2020, 17:17 — ИА Регнум. В столице Германии Берлине неизвестные пытались поджечь здание института Роберта Коха, ведущего статистику по коронавирусу в ФРГ. Об этом говорится в пресс-релизе берлинской полиции.

Fridolin freudenfett Одно из зданий Института Роберта Коха. Берлин

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Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 25 октября. Сотрудник безопасности института заметил несколько человек, которые бросали в фасад здания бутылки. Огонь удалось потушить, в результате никто не пострадал.

Расследованием произошедшего занялось управление криминальной полиции Берлина.

Как сообщало ИА REGNUM, столица Германии в последние недели стала одним из основных очагов распространения коронавируса в стране. Сообщалось, что одной из основных причин увеличения статистики заражений являются нелегальные вечеринки и несоблюдение правил дистанцирования в заведениях и при проведении частных мероприятий. Также в Германии стали делать намного больше тестов на коронавирус — до одного миллиона в неделю.