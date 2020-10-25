Москва, 25 октября, 2020, 15:25 — ИА Регнум. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые по состоянию на конец 2020 года будут составлять около 12,5 трлн рублей, Минфином РФ планируется тратить только при низких ценах на нефть. Об этом 25 октября заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

По словам Силуанова, на конец 2020 года в ФНБ будет 12,5 трлн рублей, из которых 8 трлн рублей являются ликвидной частью.

«Фонд национального благосостояния будет использоваться лишь в тех случаях, когда мы увидим снижение цен на нефть», — сказал он.

Также глава Минфина отметил, что его ведомство исходит из того, что ему не придется тратить из ФНБ больше запланированного в целях поддержки экономики России.

«Мы уже говорили, что так называемая копилка, это ФНБ, она для целей страховки от снижения цен на нефть. Хочется надеяться, что мы сможем обойтись теми плановыми решениями и не будем принимать каких-то дополнительных незапланированных мер», — пояснил Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление российского рубля, наблюдавшееся в августе-сентябре, пока не перешло в цены и отразится на инфляции только в 2021 году.