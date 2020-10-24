Вашингтон, 25 октября, 2020, 02:38 — ИА Регнум. Ответственность за рекордный рост числа новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом в США возложил на действующего президента страны Дональда Трампа экс-президент США Барак Обама. Соответствующее заявление политик сделал 24 октября в ходе выступления в поддержку кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена в штате Флорида.

Whitehouse.gov Барак Обама

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Обама напомнил, что пандемия COVID-19 продолжается уже восемь месяцев, а в США до сих пор наблюдаются рекордные данные по числу заражений. Экс-президент США заявил, что нынешний глава Белого дома «не в состоянии принять меры для собственной защиты», поэтому гражданам страны не стоит ожидать от него каких-то действий с целью защитить всех остальных.

Также Обама отметил, что Трамп попросту не хочет признавать существование проблем, возникших в стране в связи с пандемией. По мнению Обамы, если бы Трамп работал над решением возникших проблем с самого начала, то «дела бы сейчас обстояли гораздо лучше».

Напомним, в апреле текущего года экс-президент США Барак Обама официально заявил о своей поддержке Байдена, который в период президентства Обамы (2009−2017 годы) занимал пост вице-президента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению действующего президента США Трампа, американские СМИ пытаются запугать избирателей в стране пандемией коронавируса в преддверии президентских выборов, которые состоятся 3 ноября.