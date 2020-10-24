Абу-Даби, 25 октября, 2020, 01:03 — ИА Регнум. Последний бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) на турнире в Абу-Даби провёл российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Об этом 24 октября объявил журналистам сам боец в интервью после поединка с американцем Джастином Гэтжи.

BattleBeetle Хабиб Нурмагомедов

Поединок прошёл в рамках турнира UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи уже во втором раунде, проведя удушающий приём. После этого боец объявил об уходе из профессионального спорта.

«Сегодня был мой последний бой в UFC. Все, чего я хочу от UFC, — это во вторник занять первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории», — заявил Нурмагомедов.

Российский боец завершает карьеру в статусе непобеждённого чемпиона. 32-летний Нурмагомедов провёл на профессиональном уровне 29 боёв и одержал 29 побед.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что свою победу в бою с американским бойцом Гэтжи российский боец Нумагомедов посвятил своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, умершему летом текущего года.