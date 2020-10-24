Анкара, 24 октября, 2020, 23:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Азербайджана успешно освобождают свои земли от «оккупации» в Нагорном Карабахе. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в Кайсери.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

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»Утром я переговорил с Алиевым (президент Азербайджана Ильхам Алиев — прим. ИА REGNUM), — сказал Эрдоган. — В настоящий момент азербайджанские собратья продвигаются вперед на оккупированных землях».

По его словам, Азербайджан может рассчитывать на всевозможную поддержку со стороны Турции.

Как передавало ИА REGNUM, 14 октября президент Турции Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в парламенте заявил, что Минская группа ОБСЕ должна закончить переговоры и «вернуть территории» Азербайджану.

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