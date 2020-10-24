Вашингтон, 24 октября, 2020, 22:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что победа на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена отсрочит появление вакцины от коронавируса. Об этом 24 октября он сообщил во время выступления перед избирателями в штате Северная Каролина.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

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"Если Джо Байден и его демократы-социалисты получат власть, они задержат появление вакцины», — отметил глава Белого дома.

Напомним, президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Действующий глава государства Дональд Трамп поборется за высший пост в стране с бывшим вице-президентом Джо Байденом.