Москва, 24 октября, 2020, 22:29 — ИА Регнум. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео он заявил о том, что Россия является главным союзником Белоруссии, вызвало неоднозначную реакцию со стороны интернет-сообщества. Пользователи оставили свои комментарии 24 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

President.gov.by Александр Лукашенко и Майк Помпео

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»У маленьких государств история короткая, а Лукашенко её сделал ещё короче! Там нужно провести референдум и присоединиться к России, пока туда, не поехали диверсанты из Грузии по сценарию укрмайдана со снайперами», — считает пользователь под псевдонимом «Инженер».

Часть пользователей задалась вопросом: зачем вообще произошёл разговор между Помпео и Лукашенко? Они считают, что после всего того, что вылилось на президента Белоруссии после выборов в республике со стороны стран Запада, ему вообще не стоит поднимать трубку, когда они звонят.

«А почему, собственно, Помпео надо докладывать о том, что происходит в Белоруссии? Опять, и нашим, и вашим? Возьмёт кредит у США, потеряет всё. И, да, разве США не солидарны с Европой в вопросе нелигитимности выборов в Белоруссии?» — задаётся вопросом Picanto.

Многие отметили, что раз Лукашенко продолжает налаживать контакты с представителями США, то России не стоит поддерживать президента, если уличные протесты в Белоруссии вновь поставят под угрозу его нахождение в кресле главы государства.

«Если Лукашенко будет продолжать свою многовекторность, то скорее всего мы (жители России) при следующих массовых протестах не будем его поддерживать. Очень надеюсь, что это он понимает», — пишет Максим Б.

Отдельные комментаторы предположили, что Помпео во время общения с Лукашенко пытался склонить его уйти со своего поста. Иначе, думают они, госсекретарь предрёк главе республики судьбу убитого Муаммара Каддафи, который был убит после госпереворота в Ливии.

«Я предположу, но это очень характерно для таких звонков, Помпео наверняка предупреждал и запугивал Лукашенко о недопущении применения силы против предстоящего выступления оппозиции. Они хотят тоже самое, что было в Украине. Кто-то будет стрелять, а всё свалят заранее на Лукашенко. Но ему гарантируют безопасность, если он добровольно свалит, а то будет как с Каддафи», — написал пользователь под псевдонимом «Цезарь».

Напомним, 24 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление, согласно которому в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео он заявил о том, что Россия является главным союзником Белоруссии.