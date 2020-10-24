Москва, 24 октября, 2020, 22:24 — ИА Регнум. Заявление посла России в США Анатолия Антонова, согласно которому РФ считает нелегитимными санкции США против Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ), вызвало обсуждение в сети. Пользователи выразили своё мнение 24 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

»Если на нас на Россию уже все возможные санкции наложили, что сами признают, что больше уже ни чего не могут, то это уже фактическое объявление войны, причём прямое. А мы их партнёры, коллеги… Такой же нонсенс как во Великую Отечественную войну поставлять сталь, алюминий рейху. А мы им сейчас титан для боинга, уран для атомных станций и его отходы после отработки», — считает Кирилл М.

Многие комментаторы призвали власти России ввести против США аналогичные санкции. Кто-то даже считает, что с территории Российской Федерации должен исчезнуть фаст-фуд как олицетворение западного образа жизни.

«Действительно. Выбросить с нашего рынка колу и пепси. Да и все эти бургеры и Макдональдс. Нам хватит своей здоровой пищи: блинов, пирожков, пельменей. Гнать их из всех совместных предприятий. Да и летать через нашу территорию нечего. В обход, через экватор! И титан не продавать, редкоземельные ресурсы тоже», — написала Ирина.

Нашлись и те, кто уверен, что раз США вводят за что-то санкции в отношении России, значит Москва делает всё правильно. По их мнению, суть санкций от США заключается в подавлении конкурента, а не в попытке насадить справедливость.

«Санкции это безотказный индикатор правильности нашего пути. Просто это предприятие надо приватизировать тому, кто штатам нужен в качестве поставщика титана. Китай не продаст (самим мало), Украина слилась. А это стратегическое сырьё мало кто добывает», — поделилась мнением Ирина С.

Напомним, 24 октября посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что РФ считает нелегитимными санкции США против Центрального научно-исследовательского института химии и механики за якобы хакерские атаки.