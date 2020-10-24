Минск, 24 октября, 2020, 19:29 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ушла в режим самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом министром иностранных дел Словении Анже Логаром. Об этом 24 октября сообщает Reuters.

T.me/tsikhanouskaya Светлана Тихановская

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Ожидается, что в ближайшем будущем Тихановская пройдет тест на выявление коронавирусной инфекции.

В настоящее время бывший кандидат в президенты находится в Литве, согласно местным законам, она должна находиться в режиме самоизоляции на протяжении 14 дней.

Напомним, ранее на самоизоляцию отправились также министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, которые контактировали с главой внешнеполитического ведомства Словении.