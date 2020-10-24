Минск, 24 октября, 2020, 18:58 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает 24 октября Telegram-канале «Пул Первого».

President.gov.by Александр Лукашенко и Майк Помпео

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«Помпео позвонил Лукашенко», — говорится в сообщении.

О том, что именно обсуждали политики, пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября в посольстве США в Белоруссии призвали находящихся в республике своих граждан избегать массовых собраний, а также на случай чрезвычайной ситуации обеспечить трехдневный запас еды, воды, лекарств, денег.

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