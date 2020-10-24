Санкт-Петербург, 24 октября, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга АлександрБеглов с сегодняшнего дня перешел на дистанционный режим работы, сообщили 24 октября в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

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Такое решение принято из-за возможного контакта губернатора с лицами, чей тест на коронавирус оказался положительным.

Как подчеркивают в Смольном, дистанционная работа губернатора должна защитить сотрудников администрации и представителей общественности.

«Все совещания с участием главы города будут проводиться в режиме видеоконференцсвязи», — уточнили в пресс-службе губернатора.