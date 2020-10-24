Любляна, 24 октября, 2020, 14:08 — ИА Регнум. В Словении 24 октября за последние 24 часа было подтверждено 1963 новых случая заражения коронавирусом, что на 300 больше, чем за день до этого. 18 граждан Словении скончались от последствий коронавируса. Министр иностранных дел Словении Анже Логар также имеет положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

(сс) STA Глава МИД Словении Анже Логар

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В министерстве здравоохранения Словении заявили, что это новый антирекорд по количеству заражённых и скончавшихся от коронавируса за последние время. Число инфицированных на 100 000 жителей за последние 14 дней составляет 449 человек. Таким образом, Словения стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европейского союза.

Общее число заражённых коронавирусом с начала эпидемии в Словении увеличилось до 21 276. 449 пациентов проходят лечение в больницах, и среди них 63 человека подключены к аппаратам ИВЛ.