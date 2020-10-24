Вашингтон, 24 октября, 2020, 12:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп уверен, что он выиграет предстоящие выборы главы государства. Соответствующее заявление Трампа приводит сегодня, 24 октября, пресс-служба Белого дома.

The White House Дональд Трамп

Трамп заявил журналистам пула Белого дома, что, по его мнению, он со своими соратниками выиграют выборы президента США. Он отметил свой предвыборный митинг во Флориде, который считает митингом победителя.

«Я думаю, что мы выигрываем. Мы выигрываем с отрывом. Это (митинг во Флориде — ИА REGNUM) не было выступлением того, кто находится на втором месте, верно? Мы впереди. Мы гораздо больше продвинулись, чем четыре года назад», — сказал Трамп.

Напомним, что выборы президента США должны пройти 3 ноября. Большинство социологических опросов показывают, что победить должен бывший вице-президент, демократ Джо Байден.

Однако и в 2016 году, когда Трамп боролся за пост президента США против Хиллари Клинтон, опросы также показывали его поражение, но в итоге Трамп победил.