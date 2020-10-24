Лондон, 24 октября, 2020, 12:11 — ИА Регнум. Власти Великобритании приняли негласные меры против Российской Федерации после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в английском городе Солсбери в 2018 году. Об этом в интервью британской газете The Times заявил бывший советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по национальной безопасности и экс-секретарь правительства Соединенного Королевства Марк Седвилл.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Напомним, что по утверждению британских властей, весной 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы были отравлены боевым отравляющим веществом «Новичок» в английском городе Солсбери. В отравлении официальный Лондон обвинил российские власти.

Российские власти заявили о своей полной непричастности к данному инциденту. Более того, в течение двух лет с момента инцидента британские власти так и не смогли предоставить никаких доказательств того, что российские спецслужбы хоть как-то причастны к произошедшему. Сами Скрипали выжили, где они находятся — никто не знает.

По словам Седвилла, британские власти не ограничились одной только высылкой российских дипломатов из Соединенного Королевства, о которой было объявлено официально. Были и другие меры.

«Мы приняли ряд сдержанных мер, включая борьбу с некоторыми незаконными денежными потоками из России, а также негласные меры, о которых, очевидно, я не могу говорить. Русские знают, что им пришлось заплатить за эту операцию более высокую цену, чем они ожидали», — рассказал бывший советник Джонсона.