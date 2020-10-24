Краснодар, 24 октября, 2020, 11:27 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 124 случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 24 октября. Сутками ранее сообщалось о приросте в 112 новых пациентов.

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«В Краснодаре выявлено 44 заболевших, в том числе пятеро детей от четырех месяцев до 17 лет. В Туапсинском районе подтверждено девять заболевших, в Сочи — восемь. В Павловском районе и Геленджике — по семь. В городе-курорте среди заболевших 10-летний ребенок. В Ленинградском районе заболели шесть человек, в Новороссийске, Анапе и Горячем Ключе — по пять», — уточнили в оперативном штабе.

На 24 октября на Кубани положительные результаты тестов на коронавирус получили 16 473 человека, выздоровели 11 359 пациентов. Скончались 379 пациентов с COVID-19. В тяжёлом состоянии остаются 24 пациента: 21 на ИВЛ, трое — на ЭКМО.