Москва, 24 октября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 16 521 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Алексей Колчин ИА REGNUM В лаборатории

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Сообщается, что 16 521 случай выявлен в 85 субъектах Федерации. Из этих случаев 25,9% не имеют клинических проявлений болезни.

Также сообщается, что за сутки от COVID-19 скончались 296 человек. Выздороветь смогли 11 567 человек.

Наибольшее число новых случаев заражения, по-прежнему фиксируется в Москве — за сутки тут выявили 4453 случая. На втором месте, но с сильным отставанием идет Санкт-Петербург — 713 случаев.

Далее следует Московская область — 480 случаев заражения за сутки, Нижегородская область — 384, Ростовская область — 301 случай.