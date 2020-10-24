Ташкент, 24 октября, 2020, 09:58 — ИА Регнум. В Узбекистане по состоянию на утро 24 октября зарегистрировали 112 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

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На текущий момент в республике зарегистрировали 64 923 случая инфицирования.

Девять новых случая инфицирования были выявлены в Республике Каракалпакстан, пятнадцать — в Андижанской области, четыре — в Бухарской, восемь — в Кашкадарьинской, 28 — в Наманганской, четырнадцать — в Сырдарьинской, шесть — в Хорезмской, одиннадцать — в Ташкентской и семнадцать новых случаев выявили в столице Узбекистана.

Сообщается, что от осложнений болезни скончались два пациента. 62 033 ранее инфицированных выздоровели, что составляет 95% от общего числа инфицированных. 2346 инфицированных в настоящий момент проходят лечение.