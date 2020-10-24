Москва, 24 октября, 2020, 06:38 — ИА Регнум. В список регионов с самым быстрым ростом числа выявленных заражений коронавирусом вошли Бурятия, Чукотка, Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий АО, сообщил 24 октября журналистам эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Иван Шилов ИА REGNUM

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В центре составили карту регионов на основе официальной статистики выявляемых случаев заражения. В зависимости от динамики распространения коронавируса, субъекты отнесли к одной из зон: от «зелёной», где показатель заболеваемости затухает или остаётся стабильным, до «тёмно-красной» с наиболее тяжёлой ситуацией.

В «зелёной» зоне затухания эпидемии не осталось ни одного региона, пояснил эксперт центра.

«Самыми стабильными с точки зрения COVID-19 остаются четыре региона: Краснодарский край, Чечня, Ингушетия, Ленинградская область», — сказал Тавадян.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за минувшие сутки в России выявили 17 340 новых случаев заражения коронавирусом. Показатель стал максимальным за всё время эпидемии в стране.