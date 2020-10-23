Рабат, 24 октября, 2020, 01:24 — ИА Регнум. В Марокко количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 190 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

Udo Geisler Марокко

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Только за 23 октября на марокканской территории выявили 3685 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Марокко заразились коронавирусом 190 416 человек. Также за минувшие сутки в стране скончались 73 пациента с COVID-19. Общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в королевстве достигло 3205 человек.

Отмечается, что за 23 октября в Марокко выздоровели 2694 пациента. Всего с болезнью удалось справиться 157 175 заболевшим. В настоящее время 699 пациентов получают лечение в палатах интенсивной терапии.