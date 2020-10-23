Париж, 23 октября, 2020, 23:46 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока правительство страны не планирует вводить новые «антикоронавирусные» ограничения, несмотря на рост числа заражений. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает France Info.

Elysee.fr

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

"Пока еще рано говорить о введении более жесткого карантина в отдельных местностях», — пояснил президент, выступая в медицинском центре в городе Понтуаз департамента Валь-д'Уаз. «Однако они будут усилены, если ситуация не улучшится», — добавил он.

Напомним, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 42 032 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1 миллион.