Вашингтон, 23 октября, 2020, 20:30 — ИА Регнум. Иран мог бы договориться с Израилем, — такое мнение высказал американский президент Дональд Трамп 23 октября журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыльные пузыри

По словам главы Штатов, Иран мог бы присоединиться к тем ближневосточным странам (арабским), которые уже начали нормализацию отношений с Израилем.

Трамп «Я бы хотел помочь Ирану, хотел бы вернуть Иран на верные рельсы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран, узнав о соглашении Израиля с ОАЭ, негативно воспринял эту информацию. Стоит напомнить, что ирано-американские отношения ухудшились именно с приходом в Белый дом Трампа.