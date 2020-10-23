Рим, 23 октября, 2020, 20:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, 23 октября, в очередной раз призвал граждан страны соблюдать антикоронавирусные ограничения.

Russian.news.cn Режим самоизоляции в Италии

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Победа над эпидемией будет возможна только в том случае, если сознательность и ответственность проявит каждый, сказал Конте.

Италия должна сделать всё, чтобы избежать повторной остановки всей экономической и общественной деятельности по образцу весны 2020 года, добавил он.

По даннымна вечер пятницы, 23 октября, в Италии умерли37 059человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на91(днем ранее — на136). Выздоровели 261 808 человек, за сутки этот показатель увеличился на2352(днем ранее — на2082). Число подтвержденных носителей выросло нарекордные 19 143(днем ранее — на16 079), самый высокий за всё время эпидемии показатель фиксируется третий день подряд. Было проведено чуть более 182 тысяч тестов, положительный результат — у 10,52% (накануне — 9,44%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет484 869. В настоящее время заражены186 002человека— на16 700больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этоговремени оноувеличилосьв 15раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции. Ограничены развлекательные мероприятия и работа учреждений общественного питания. Власти страны отвергают возможность повторной остановки экономики, однако предоставили регионам право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении уже приняты.