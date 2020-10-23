Москва, 23 октября, 2020, 17:57 — ИА Регнум. Распространение коронавирусной инфекции в Москве замедляется, власти не фиксируют взрывного роста заболеваемости. Об этом 23 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Врачи в защитных костюмах

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«По динамике заболеваний, по динамике госпитализаций, по динамике роста ковидных пневмоний, по ряду других показателей мы видим снижение от недели к неделе», — сказал он.

По словам Собянина, в предыдущую неделю прирост инфицированных в Москве составлял 15%, за неделю до этого — 30%, а ранее — порядка50−60%. Ожидается, что по итогам текущей недели показатель будет ещё ниже.

«Эпидемия замедляется. Рост идёт, но более медленными темпами. Нет такого взрывного роста», — констатировал мэр.

Согласно последним данным оперативного штаба, всего в столице выявлено уже почти 387 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 5478 случаев — за последние сутки. Скончались по меньшей мере 6249 больных COVID-19, излечились и были выписаны более 285 тысяч пациентов.