Москва, 23 октября, 2020, 17:54 — ИА Регнум. В Москве замедляется эпидемия коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожилой мужчина в медицинской маске

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"Эпидемия замедляется. Рост идёт, но более медленными темпами», — заявил Собянин.

Взрывного роста, отметил мэр, больше не наблюдается. При этом по ряду показателей, таких, как госпитализация с ковидной пневмонией, результаты снижаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 23 октября выявили максимальное число случаев заражения коронавирусом.