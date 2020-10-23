Собянин заявил о замедлении эпидемии коронавируса в Москве
Москва, 23 октября, 2020, 17:54 — ИА Регнум. В Москве замедляется эпидемия коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пожилой мужчина в медицинской маске
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"Эпидемия замедляется. Рост идёт, но более медленными темпами», — заявил Собянин.
Взрывного роста, отметил мэр, больше не наблюдается. При этом по ряду показателей, таких, как госпитализация с ковидной пневмонией, результаты снижаются.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 23 октября выявили максимальное число случаев заражения коронавирусом.