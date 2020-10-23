Москва, 23 октября, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Экспорт нефти вряд ли вернется к тем уровням, которые были до пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал слова министра энергетики России Александра Новака, который рассказал о восстановлении объемов добычи нефти в 2021—2023 годах.

ArtseBie Нефть

«Вряд ли стоит ожидать возврата к тем уровням экспорта нефти, которые были до пандемии, — сказал Каленов. — Тем более пока не понятно, когда она закончится. Как мы видим, и в России, и в мире в целом наблюдается серьезный прирост заболевания. Однако и пандемию, и договоренности ОПЕК + можно отнести к факторам сокращения экспорта нефти лишь с точки зрения краткосрочной и среднесрочной перспективы. Проблемы здесь лежат гораздо глубже».

В первую очередь, как полагает Каленов, свою роль сыграли разработка и активное использование энергосберегающих технологий и альтернативных источников энергии.

«Многие европейские государства, а также США и Япония, достигли в этом весьма неплохих успехов», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова заявила, что тенденции удаленной работы и снижение пассажиропотоков становятся долгосрочными трендами, а потому мировое потребление энергоресурсов, скорее всего, уже не вырастет до уровней прошлого года.